Best Balıkesir-Yeşil Giresun Belediyespor: 81-76

SALON: Balıkesir Yeni



HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Serdar Ünal (xx)



BEST BALIKESİR: Kelley (xxx) 14, Nichols (xxx) 14, Andrews (xxx) 15, Ofoegbu (xxx) 19, Golubovic (xx) 6, Yunus (xxx) 11, Pastal (xx), Ümit (xx) 2, Murat (xx)



YEŞİL GİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead (xxx) 18, Enes (xx) 6, Emircan (xx) 2, Okben (xxx) 21, Gill (xx) 11, İvanov (xxx) 12, Murry (xx) 6



1. PERİYOT: 18-16



İLK YARI: 36-32



3. PERİYOT: 48-49



5 FAUL: Enes (37.44) (Y.Giresun)



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunda düşme hattında kalan Best Balıkesir, Yeşil Giresun Belediyespor'u nefes kesen maçta yendi: 81-76. Balıkesir ekibi bu sonuçla 13'üncü maçında ikinci, kendi evinde ise ilk galibiyetini aldı. Muratbey Uşak maçında iki maç ceza alan Başantrenör Hakan Demir ve kadro dışı bırakılan Randy Culpepper'in yokluğunda Yardımcı Antrenör Mustafa Mavili yönetiminde parkeye çıkan Balıkesir ekibi ilk periyotu 18-16, ilk yarıyı da 36-32 önde tamamladı.



İkinci yarıya daha iyi başlayan Giresun Belediyespor 23'üncü dakikada ilk kez öne 38-41 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 3'üncü periyodu da 48-49'luk skorla önde bitirmeyi başardı. 4'üncü periyotta Kelley'in devreye girmesiyle toparlanan Best Balıkesir, son 5 dakikaya girerken 63-56 öne geçerek üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürüp salondan 81-76 galip ayrıldı. Best Balıkesir'de Nichols 14 sayı ve 8 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ofeagbu 19, Andrews 15, Kelley 14 sayı ile oynadı. Yeşil Giresun Belediyespor'da Armstdead'ın 18, Okben'in 21 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. - Balıkesir