Best Balıkesir Umudunu Tüketiyor
BU sezon ilk kez yer aldığı Spor Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattından bir türlü çıkamayan Best Balıkesir, en yakın rakiplerinden Muratbey Uşak'tan sonra evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a da 84-77 yenilerek kurtuluş umudunu mucizelere bıraktı.
BU sezon ilk kez yer aldığı Spor Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattından bir türlü çıkamayan Best Balıkesir, en yakın rakiplerinden Muratbey Uşak'tan sonra evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a da 84-77 yenilerek kurtuluş umudunu mucizelere bıraktı.
Normal sezonun son 3 haftasına girerken 6 galibiyetle kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde kalan Best Balıkesir'in haftaya Yeşilgiresun Belediyespor'a da mağlup olması durumunda, küme düşmesi büyük olasılıklı kesinleşecek.
Antrenör Hakan Demir, "Bizim açımızdan kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Geriye 3 hafta kaldı. Matematiksel olarak hala şansımız var. Mücadele etmekten başka şansımız yok" dedi. - Balıkesir