Best Balıkesir Son Kozunu Oynuyor

SPOR Toto Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda küme düşmenin eşiğine kadar gelen Best Balıkesir, yarın Yeşilgiresun Belediyespor deplasmanında son kozunu oynayacak.



19 Eylül Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 17.30'da yapılacak. Ligde 27 haftada 6 galibiyet alabilen sondan ikinci sıradaki Best Balıkesir, 9 galibiyeti bulunan rakibine de mağlup olduğu takdirde kurtuluş umutlarını yitirecek. Balıkesir temsilcisinin son 3 maçını kazanması durumunda bile rakiplerinin alacağı sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunuyor. - Balıkesir