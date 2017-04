Best Balıkesir Mucizelere Bıraktı

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde Yeşilgiresun Belediyespor'a da deplasmanda 98-89 mağlup olan Best Balıkesir, kümede kalma mücadelesini mucizelere bıraktı. İlk yılını geçirdiği ligde Best Balıkesir, son 2 haftaya 6 galibiyetle, birer maçları eksik Muratbey Uşak ve Trabzonspor Medical Park'ın 2'şer galibiyet gerisinde girdi.



İkili averajı Uşak'tan kötü olan Best'in tek kurtuluş ihtimali, Trabzonspor Medical Park'ın tüm maçlarını kaybederken kendisinin Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka Doğuş'la oynayacağı karşılaşmaları kazanmasına bağlı. Trabzonspor Medical Park kalan 3 maçını Fenerbahçe, küme düşen TED Kolejliler ve Muratbey Uşak'la oynayacak. Hafta içi yapılacak erteleme maçlarında Trabzonspor Medical Park, Fenerbahçe'yi, Uşak da Banvit'i yenerse Best Balıkesir küme düşecek. - İzmir