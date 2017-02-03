SPOR Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan Best Balıkesir, yarın Demir İnşaat Büyükçekmece'yle deplasmanda karşılaşacak.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki maç saat 17.00'de start alacak. Best Balıkesir'da 3 hafta önce kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Culpepper da forma giyebilecek. Ligde üst üste 3 yenilgi alan Best Balıkesir, oynadığı 16 maçın yalnız 2'sini kazanabildi. Büyükçekmece'nin ise 6 galibiyeti bulunuyor. - İzmir
Best Balıkesir Kritik Deplasmanda
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan Best Balıkesir, yarın Demir İnşaat Büyükçekmece'yle deplasmanda karşılaşacak.
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan Best Balıkesir, yarın Demir İnşaat Büyükçekmece'yle deplasmanda karşılaşacak.