Best Balıkesir Kritik Deplasmanda

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan Best Balıkesir, yarın Demir İnşaat Büyükçekmece'yle deplasmanda karşılaşacak.



Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki maç saat 17.00'de start alacak. Best Balıkesir'da 3 hafta önce kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Culpepper da forma giyebilecek. Ligde üst üste 3 yenilgi alan Best Balıkesir, oynadığı 16 maçın yalnız 2'sini kazanabildi. Büyükçekmece'nin ise 6 galibiyeti bulunuyor. - İzmir