Best Balıkesir-İstanbul Büyükşehir Belediyespor:  77-84

SALON: Balıkesir Yeni



HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Özlem Yalman (xx), Kaan Büyükçil (xx)



BEST BALIKESİR: Kelley (xxx) 17, Delroy James (xxx) 20, Nichols (xx) 6, Ahmet (xx), Ofoegbu (xxx) 19, Dorsey (xx) 3, Pastal (xx) 4, Melih (xx) 2, Ümit (xx) 6



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Armand (xxx) 12, Calloway (xxx) 18, Deniz (xxx) 14, Uğur (xx) 5, McCauley (xx) 8, Gagic (xx) 6, Markota (xx) 8, Kloubacar (xxx) 13, Erbil (xx), Birsen (xx)



1. PERİYOT: 15-26



İLK YARI: 32-51



3. PERİYOT: 54-67



5 FAUL: Gagic (34.38) (İstanbul BBSK)



SPOR TOTO Basketbol Ligi'nde geçen hafta Muratbey Uşak'a kaybedip kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Best Balıkesir, kendi evindeki maçta İstanbul Büyükşehir Belediuespor'a da yenilmekten kurtulamadı: 77-84.



İstanbul BŞB maça çok iyi başladı ve ilk 4 dakikada 11-0'lık seri yakaladı. Best Balıkesir farkın açılmasının ardından mola aldı. Mola dönüşünde James'le Ofoegbu'nun sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı, ancak ilk periyot konuk ekibin 15-26 üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci periyotta farkı daha da açan İstanbul temsilcisi, ilk yarıyı 19 sayı farkla önde kapattı: 32-51. Üçüncü periyotta Best Balıkesir taraftarının da desteğiyle farkı kapattı. Ancak bu periyotta konuk ekibin 54-37'lik üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyotta Kelley'le basketler bulan Best, son bir dakikaya girilirken farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ancak Armand'ın devreye girmesiyle rahatlayan İstanbul BŞB maçı kazanmasını bildi: 77-84.



İstanbul ekibinde Calloway 18, Deniz 14, Klobucar ve Armand 12'şer sayı ile galibiyette pay sahibi oldu. Best Balıkesir'de James'in 20 sayı ve 6 ribaundu, Ofoegbu'nun 19 sayı ve 11 ribaundu mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Andrews'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği ev sahibi ekip, son 3 haftaya kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde girerrek umutlarını iyice azalttı. - Balıkesir