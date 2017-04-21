Best Balıkesir'in Zorlu Maçı

BU sezon tarihinde ilk defa mücadele ettiği Spor Toto Basketbol Ligi'nde geçen hafta en yakın rakibi Muratbey Uşak'a 88-80 yenilerek kurtuluş şansını zora sokan düşme hattındaki Best Balıkesir, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.



Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları tüm tribünler için 10 TL olarak açıklandı. Sezonun son 4 haftasına 6 galibiyetle sondan ikinci sırada giren Best Balıkesir, bu maçı kazanıp, kendisine 2'şer galibiyet fark atan Trabzonspor, Demir İnşaat Büyükçekmece ve Muratbey Uşak'ın takılmasını bekleyecek. - İzmir