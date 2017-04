Best Balıkesir'in Konuğu Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde sezon başından bu yana düşme hattından kurtulmaya çalışan sondan ikinci sıradaki Best Balıkesir, en kritik maçlarından birinde yarın son sırada bulunan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i ağırlayacak. Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.



Bilet fiyatları pota arkaları 10, diğer tribünler 15 TL olarak belirlendi. Sezonun bitimine 6 hafta kala 5 galibiyetle kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde bulunan Best Balıkesir, maçı kazanıp kurtuluş yarışında umut tazelemeyi hedefliyor. Yalnızca 2 galibiyet alabilen TED Kolejliler ise bu müsabakayı da kaybettiği takdirde ligde kalma umutlarını yitirecek. Best Balıkesir Başkanı Gafur Çoymak, Balıkesirlileri sporseverleri kendilerine destek vermeye çağırdı. - İzmir