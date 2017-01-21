Best Balıkesir'in Konuğu Darüşşafaka Doğuş

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 14 maçta 2 galibiyetle düşme hattından çıkamayan Best Balıkesir, yarın devrenin son maçında Darüşşafaka Doğuş'u konuk edecek. Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



NTV Spor'un yayınlayacağı maçın bilet fiyatları pota arkaları 10, diğer tribünler 15 TL olarak açıklandı. Beste Balıkesir'de kadro dışı olan oyun kurucu Culpepper, bu mücadelede de forma giyemeyecek. - İzmir