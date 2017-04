Best Balıkesir'i Yenersek Ligde Kalmayı Garantileyeceğiz"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Best Balıkesir'i konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Fatih Yamak, rakipleri karşısında kazanarak ligde kalmayı garantilemek istediklerini söyledi.



Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde düşme hattında yer alan Best Balıkesir ile aralarında 3 galibiyetlik farkın bulunduğunu belirtti.



Saha ve seyirci avantajını iyi değerlendirmeye çalışacaklarını vurgulayan Yamak, "Best Balıkesir karşısında kazandığımız takdirde bu sezon ligde kalmayı garantileyeceğiz. Tüm planlarımızı kazanma üzerine yaptık. Son ana kadar da savaşarak parkeden mutlu ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.



Giresun halkını Best Balıkesir karşılaşmasına davet eden Yamak, "Taraftarımızın desteğiyle iç saha maçlarında iyi sonuçlar alıyoruz. Best Balıkesir karşılaşmasında da desteğe çok ihtiyacımız var. Tüm Giresun halkını yanımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.