Best Balıkesir-Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler: 86-73

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Ersan Ergüler (xx), Ayşenur Yazıcıoğlu (xx)



BEST BALIKESİR: Kelley (xxxx) 29, James (xxx)15, Nichols (xxx)15, Andrews (xxx)10, Ofoegbu (xx)9, Dorsey (xx) 2, Ahmet (xx) 2, Pastal (xx) 2, Ümit (xx), Mertcan (xx) 2, Barış (xx)



HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: Thomas (xx)10, Taylan (xx) 3, Hummer (xxx)25, Morrison (xx)17, Galloway (xx)7, Uğur (xx)2, Yesukan (xx)6, Atilla (xx)2, Aydın (xx), Yiğit (xx)1



1. PERİYOT: 25-15



İLK YARI: 40-37



3. PERİYOT: 63-53



5 FAUL: Thomas (35.23) (TED Kolejliler )



SPOR TOTO Basketbol Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Best Balıkesir, son sıradaki Halk Enerji TED Ankara Kolejlileri 86-73 mağlup etti.



Balıkesir ekibi maçın başında Tre Kelley ile etkili olurken, ilk periyodu 25-15 önde kapattı.



İkinci periyoda daha iyi başlayan TED Kolejliler, Morrison'un sayıları ile farkı eritti ve 17.04'de 33-33'lük skoru yakaladı. İlk yarı Andrews ve Hummer'in karşılıklı sayıları sonrası Best Balıkesir'in 40-37 üstünlüğüyle sona erdi.



Üçüncü periyoda iyi başlayan TED Kolejliler 27.20'de ilk kez öne geçti: 52-53. Ancak çabuk toparlanan Best Balıkesir, Kelley'in müthiş oyunu ile farkı yeniden açtı ve 3'üncü periyodu da 63-53 önde kapatmayı bildi.



4'üncü periyottada üstünlüğünü sürdüren Best Balıkesir karşılaşmayı fazla zorlanmadan 86-73 kazandı. Ev sahibi ekipte Kelley, 29 sayı ile yıldızlaştı. James ve Nichols 15'er sayı ve 7'şer ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. TED Kolejliler'de Thomas'ın 10 sayı ve 10 ribaundu, Hummer'in 25, Morrison'un 17 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Best, ligde haftaya 7 galibiyetle tek basamak üzerindeki Muratbey Uşak'a kritik maçta konuk olacak.



