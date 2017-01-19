Besni TOKİ Konutlarında Sona Gelindi

Adıyaman'ın Besni ilçesi Kayaardı bölgesine dar gelirli aileler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile yapılan 474 TOKİ konutlarının yüzde 80'i tamamlandı.



27 yıl vadeli olarak aylık 100 TL'lik taksitlerle ödenecek olan konutlar, 102 bin 354 metrekare üzerine yapılıyor. Konutlara bin 895 yeşil kartlı ve 252 engelli olmak üzere toplam 2 bin 147 başvuru yapıldı.



İnşaat Mühendisi Uğur Demirci, 10 Ekim 2015 tarihinde ilk beton dökümünün gerçekleştirildiği TOKİ konutları ile ilgili bilgi vererek, "Burada 14 bloktan oluşan 472 adet daire, 300 kişilik cami, 24 derslikli okul, sosyal tesis ve ticaret merkezi var. Bloklarımızın imalatı büyük çoğunlukla tamamlandı. Şu anda kaba inşaatı devam eden sadece ticaret merkezi var. Buranın TOKİ'ye teslim tarihi 27 Nisan 2017'dir. Geçici kabulün yapılmasının ardından eksiklikler giderilecek ve tapular çıkacak. Bu durumda daire sahiplerinin buraya yerleşmesi Haziran ayını bulabilir.



Ses yalıtımından, su yalıtımına ve ısı yalıtımına kadar mevcut. Daire sahipleri burada herhangi bir ısınma problemi yaşamayacaklar. 472 dairemizin yanı sıra her blokta 4 tane de kapıcı dairemiz bulunuyor. Dairelerimiz 2+1 olup, brüt 60 m2 civarındadır. Amerikan mutfak tipi ve gayet kullanışlıdır" dedi.



Demirci, "Yaklaşık 40 milyon TL'ye mal olan konutların başvuru süresi geçtiğimiz Ekim ayında sona ermiş, konutlara bin 895 yeşil kartlı ve 252 engelli olmak üzere toplam 2 bin 147 başvuru yapılmıştı. Yapılan başvuruların incelenmesinin ardından Besni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında Vakıf Mütevelli Heyet konut hak sahiplerini belirlemek üzere TOKİ tarafından belirlenecek yer ve saatte, asil ve yedek fayda sahipleri kurası noter huzurunda çekilerek hak sahiplerine teslim edilecek. Kura çekim tarihi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN