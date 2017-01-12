Besni İlçe Emniyet Müdürü Avan, 2016 Yılını Değerlendirdi

Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, 2016 yılında meydana gelen olaylarda diğer yıllara göre düşüş olduğunu bildirdi.



2016 yılı ile ilgili değerlendirme yapan Avan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede geçmiş yıllara nazaran daha az olay meydana geldiğini ifade ederek ilçenin huzur kenti olduğunu söyledi.



Tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Avan, şunları kaydetti:



"İlçemizde terörle mücadele kapsamında 2016 yılı içerisinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 105 şahsa adli işlem yapılmış, 10 şahıs tutuklanmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 4 şahsa adli işlem yapılarak tutuklanmıştır. PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 2 şahsa adli işlem yapılmış 1 şahıs tutuklanmıştır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."



2016'da 45 hırsızlık olayının meydana geldiğini ifade eden Avan, 26 olayın aydınlatıldığını, 19 olayın ise aydınlatma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Avan, "İlçemizde 22 kayıp şahıs müracaatı oldu. Kayıp olan şahıslar değişik zaman dilimlerinde bulunarak müracaat sahiplerine teslim edildi. 57 kadına şiddet olayının meydana geldiği ilçemizde, 6284 sayılı yasa kapsamında gerekli koruma tedbirleri alındı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." ifadelerini kullandı.



56 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği ilçede bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 74 vatandaşın da yaralandığını söyleyen Avan, ayrıca 21 maddi hasarlı trafik kazası olayına bakıldığını belirtti.



İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yapımının hızla devam ettiğini ve en geç haziran ayında teslim edileceğini ifade eden Avan, daha önce üç noktada 6 kamera ile hizmet veren Kent Güvenlik Yönetim Sistemine 2016 yılında 5 değişik noktalara 9 kamera eklendiğini, 2017'de de iki noktaya 4 kamera ve ilçeye giriş çıkışlarda plaka tanıma sisteminin kurulmasında sona gelindiğini dile getirdi.