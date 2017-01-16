ADIYAMAN Besni İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Besni Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur Murat Ö. ile Besni Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ramazan Y., polis tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmasına başlanan 2 şüphelinin evlerinde de arama yapıldı. - Besniadıyaman
Besni Fetö Operasyonu; 2 Gözaltı
ADIYAMAN Besni İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN Besni İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
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