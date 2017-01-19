Besni Emniyet Müdürü Avan'dan Standart Dışı Plaka Uyarısı

Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, standart dışı plakalar konusunda uyarıda bulundu.





Avan, yaptığı yazılı açıklamada, standart dışı plakalar konusunda vatandaşa uyarıda bulunarak 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile araç plakalarının, cemiyet dışında yetkisiz kişilere basımı halinde baskı yapan yere 10 bin lira, standart dışı veya okunmasına engel olacak şekilde yani APP plaka takanlara 412 lira, aracı plakasız kullananlara bin 698 lira, mükerrer veya sahte plaka takanlara ise 5 bin lira cezai işlem uygulanacağını belirtti.



Avan, vatandaşların mağdur olmaması için kurallara uyulması gerektiğini kaydetti.