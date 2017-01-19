Besni'de "Veliler Okuyor Yarışması" Düzenlendi

Besni ilçesinde Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulunda "Veliler Okuyor Yarışması" yapıldı.



Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulu'nda 54 öğrenci velisi, "Veliler Okuyor Yarışması" kapsamında okuma ödevi olarak verilen kitaplarla ilgili sınava girdi. Kitapları konu alan 50 sorunun yöneltildiği yarışmada, 96 puan alan öğrenci velisi Hafey Gülmüş birinci oldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, düzenlenen yarışmaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın velilerin öğrenciler ile uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Yarışmaya katılımın fazla olması, velilerin yarışmayı önemseyerek yüksek notlar almasının sevindirici olduğu kadar, çocukların gelişimi açısından umut verici olduğunu ifade eden Gülmüş, şunları kaydetti:



"Velilerimiz öğrenmenin yaşının olmadığını bizlere bir kez daha kanıtladı. Velilerimiz içlerindeki öğrenme aşkını çocuklarımıza aktardığı ve bu öğrenme aşkı ile çocuklarımıza örnek oldukları zaman inanıyorum ki eğitim konusunda daha da iyiye gideceğiz. Bu vesile ile yarışmayı hazırlayan, uygulayan meslektaşlarıma ve yarışma katılan velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum."