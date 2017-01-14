Besni'de Umreciler Uğurlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde umre ziyareti yapmaya gidecek ilçe sakinleri dualarla uğurlandı.



Grup lideri imam Çelem Mertoğlu, 24 gün kutsal topraklarda kalacaklarını belirterek, Adıyaman'dan bu yıl 2 kafilenin umreye gideceğini söyledi.



Türkiye'nin huzuru için dua edeceklerini dile getiren umre ziyaretçilerinden Abuzer Özer, "Allah Türkiyemize huzur versin, Allah yardımcıları olsun emniyet güçlerimizin, polislerimizin, askerlerimizin. Gitmeyen herkese de Allah nasip etsin." dedi.



Besni Merkez Haci Reşit Camisi'nde ikindi namazı sonrası yola çıkan umreciler ilk olarak Gaziantep'e oradan da Medine'ye hareket edecekler.