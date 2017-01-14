Besni'de "Türkiye'de Darbeler Tarihi" Semineri

Besni ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aday öğretmenlere "Türkiye'de Darbeler Tarihi" konulu seminer verildi.



Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar tarafından 144 aday öğretmene "Türkiye'de Darbeler Tarihi" konulu seminer verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yazar, I. ve II. Meşrutiyet döneminden 15 Temmuz darbe girişimine kadar Türkiye'nin yaşadığı darbeler hakkında aday öğretmenlere bilgi verdi.



Yazar, Türkiye'nin geçmişten günümüze kadar birçok badire atlattığını, bunların en kötü olanlarının Türkiye'nin gelişmeye çalıştığı dönemlerde yapılan darbeler olduğunu söyledi.



I. Meşrutiyet döneminden 15 Temmuz darbe girişimine kadar meydana gelen darbe ve darbe girişimlerini aday öğretmenlere anlatan Yazar, şunları kaydetti:



"Osmanlı döneminden bugüne ülkemiz ne zaman gelişmeye başladıysa devlet ve halk el ele verdiyse, refah seviyemiz artmaya başladıysa bazı karanlık eller ve onların içimize yerleştirdikleri hainler ülkemize müdahale etmeye başlamış, kardeş kavgası çıkarmış, suçsuz günahsız insanları öldürüp iç karışıklık çıkararak darbecilerin yapmış olduklarını haklı göstermeye çalışmışlardır. Bizler çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Onlara bu süreçleri anlatacağız ve onların ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap vereceğiz. Vereceğiz ki hainler çocuklarımızı kandırmak için fırsat bulamasın."