Besni'de Turizm Haftası Etkinliklerle Kutlandı

Turizm Haftası dolayısıyla Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi.



Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu spor salonunda düzenlenen etkinliğe Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Arif Bekar, Besni RAM Müdürü Murat Göğüş, Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ballı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ali Haydar Tutuş,"İletişim ve teknolojilerindeki yeniliklere paralel olarak turizm küçülen dünyamızın en hızlı gelişen sektörlerinden biridir. Turizm sektörü istihdam ve milli gelire katkısının yanı sıra tanıtım ve kültürel boyutuyla da önemini her geçen gün arttırmaktadır. Turizm ülkelerin kalkınmasında önemli bir yer tutmaktadır" dedi.



Daha sonra konuşan Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni Yaşar Kızılay ise, "Turizm dünyada en çok gelişen sektörlerden biridir. Bu yüzden dünyadaki birçok ülke bu sektöre önem vermektedir. Turizm çevre bilincinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Dünyada 2016 yılında 1 milyar 235 milyon kişi turistik seyahate çıkmış. Dünya turizm cirosu 1,5 trilyon dolara dayanmıştır. Ülkemizin turizm istatistiklerine baktığımızda turizmde hızlı bir gelişmeyi görmekteyiz. Ülkemize 2000 yılında 10 milyon turist gelirken 2011 yılında 30 milyon gelmiş, 2014 yılında ise 37 milyona ulaşmıştır.



Yine 2000 yılında 9 milyar dolar olan turizm gelirimiz 2014 yılına geldiğinde 34 milyar doları görmüştür. 2000 yılında ülkemiz en çok ziyaret edilen ülkeler sıralamasında dünyada 20. sırada iken 2011 ve 2015 yılları arasında 6. sıraya yükselmiştir bu istatistiki veriler ülkemizin turizm sektöründe büyük mesafeler kat ettiğini göstermektedir. Türkiye dünyadaki bütün ülkelerden daha zengin turizm kaynaklarına sahiptir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN