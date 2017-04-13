Besni'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Adıyaman'dan Besni ilçesine giden Bayram Özer idaresindeki 02 AK 851 plakalı otomobil, İbrahim Halil Dapalgil yönetimindeki 06 AR 9825 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.