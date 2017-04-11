Besni'de Siyer-i Nebi Yarışması Düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından merkez, belde, köy ve birleştirilmiş 4. sınıf öğrencilerine yönelik ödüllü Siyer-i Nebi bilgi yarışması düzenlendi.



Besni Kız İmam Hatip Anadolu Lisesinde yapılan yarışmada, toplam 594 öğrenci sınavda ter dökerken, veliler ise okul bahçesinde çocuklarının heyecanına ortak oldu.



Siyer-i Nebi yarışmasının amacının Hz. Peygamberi (S.A.V) küçüklere anlatmak, onların Hz. Peygamberin (S.A.V) hayatını öğrenmelerini sağlamak, O'nun ahlakını aşılamak ve çocuklara O'nu örnek yapmak olduğu belirtildi.



Siyer-i Nebi bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Bilgi yarışmasında birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tam altın, üçüncüye, yarım altın, dördüncü ve beşinciye ise çeyrek altın ödül verilecek. - ADIYAMAN