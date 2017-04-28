Besni'de Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Gökdeniz Hazar hayatını kaybetti.



Kaza, sabah saatlerinde Besni-Gaziantep karayolundaki Karagüveç Köyü'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Besni yönüne ilerleyen Yusuf Canmaya yönetimindeki 27 C 6168 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Gökdeniz Hazar'a çarptı Hazar olay yerinde hayatını kaybetti. Gökdeniz Hazar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Yusuf Canmaya jandarma tarafından gözaltına alındı.



- Besniadıyaman