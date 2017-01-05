Besni'de Market ve Bakkallar Denetlendi

Besni ilçesinde zabıta ekipleri, market ve bakkalları denetledi.





Besni Belediyesi görevli gıda mühendisi ve zabıta ekipleri, market ve bakkallarda denetim yaparak, ruhsat, vergi levhası, mekan temizliği ve satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.



Ekipler, kurallara uymayan market ve bakkal sahiplerini uyararak, eksiklerin devam etmesi halinde cezai işlem yapılacağını bildirdi.



Gıda mühendisi İbrahim Öztük, denetimlerin periyodik şekilde devam edeceğini belirterek, "İlçemizde halk sağlığına zarar verecek hiçbir duruma izin vermeyiz. Gıda satan ve üreten yerlerde denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi halinde yasalar neyi ön görüyorsa onu uyguluyoruz. Halkımızın sağlığı ile oynanmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.