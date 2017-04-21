Besni'de Kutlu Doğum Pilavı Dağıtıldı

Besni ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Cuma namazı sonrası 4 bin kişiye kutlu doğum pilavı dağıtıldı.





Besni Müftülüğü ile Besnili iş adamı Abdulkadir Alkan tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Cuma namazı sonrasında ilçede bulunan camilerde 4 bin kişiye kutlu doğum pilavı ikram edildi.



Merkez Hacı Reşit Camisi'nde namaz sonrası dağıtılan pilavını almak için bekleyen cemaat üyeleri uzun kuyruklar oluşturdu.



Besni ilçe Müftüsü Hanifi Damar, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene olduğu gibi Allah'ın izniyle bu sene de Kutlu Doğum Haftasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.



İlçe sakinlerinden hayırsever iş adamı Abdülkadir Alkan'ın bugün Cuma namazına müteakip ilçemiz merkezinde bulunan bütün camilerde pilav dağıttığını anımsatan Damar, Alkan'a teşekkür etti.