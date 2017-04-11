Besni'de Köpek Dövüştürenlere 5 Bin 500 Lira Ceza

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde köpek dövüştürürken jandarma tarafından yakalanan iki kişiye 5 bin 500 lira para cezası kesildi.



İlçenin Kurugöl köyünde iki kişinin köpekleri zevk için dövüştürüp sosyal medyadan paylaştığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmayla köpekleri dövüştürenlerin Ahmet K. ve Mecit İ. olduğunu belirledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından 'Canlı hayvanı başka bir hayvanla dövüştürmek' suçundan Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 750'şer lira olmak üzere toplam 5 bin 500 lira para cezası uygulandı.



- Adıyaman