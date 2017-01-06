Besni'de Hayırsever İş Adamından Öğrencilere Ayakkabı Yardımı

Besni ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş adamı tarafından öğrencilere ayakkabı yardımı yapıldı.



Besni'de İlçe Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencilerine hayırsever iş adamı tarafından 184 çift kışlık bot yardımı yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere yapılan yardımlardan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Besnililerin en güzel özelliğinin memleketini daima düşünen, hayırsever ve vefalı olduğunu ifade eden Yazar, yapılan yardımla ilgili şunları kaydetti:



"İsmini vermek istemeyen çok değerli iş adamımız bugün öğrencilere yardım yaptı. Çocuklarımızın okuması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Başka bir şehirde olmasına rağmen memleketini düşünen hemşehrimiz var. Eğitime katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımız inşallah sıcacık bir kış geçirir."



Törene, okul müdürü Mahmut Özsunar, okul müdür yardımcısı Mehmet Koyuncu, öğretmenler ve personelleri katıldı.