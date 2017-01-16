Besni'de Hasta Kabul Kursu Açıldı

Besni İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Besni Gönüllü Engelliler Derneği işbirliğiyle hasta kabul kursu açıldı.



Besni Gönüllü Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursun ilçede engellilerin iş sahibi olmalarına büyük katkı sunacağını belirtti.



Kursun 4 ay süreceği ve katılımcılara 280 saat eğitim verileceğini kaydeden Öncel, "Şu anda 22 kursiyerimiz var ve bu kursiyerlerimiz kursu tamamladıkları zaman alacakları belgelerle iş sahibi olma noktasında büyük şans elde edecekler." dedi.