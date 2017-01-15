Besni'de Fetö Operasyonu

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen FETÖ operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, göz doktoru olarak görev yapan R.Y. ve emniyet müdürlüğünde görevli M.Ö. isimli memurlar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahsın evlerinde operasyon kapsamında FETÖ/PDY kapsamında aramalar yapıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN