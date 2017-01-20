Besni'de Engellilere Tekerlekli Sandalye

Besni ilçesinde iş adamı Ali Erdemoğlu tarafından gönderilen 10 tekerlekli sandalye, törenle engellilere hediye edildi.



Besnili iş adamı Erdemoğlu'nun ilçedeki engellilere dağıtılması için gönderdiği tekerlekli sandalyeler Besni Gönüllü Engelliler Derneği aracılığıyla engellilere hediye edildi.



Dernek binasında yapılan dağıtım törenine katılan Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, dernek bünyesinde devam eden Hasta Kabul Kursu'nu ziyaret ederek kursiyerlerle bir süre sohbet etti.





Kursla ilgili Besni Gönüllü Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Öncel'den bilgiler alan Gencer, kursiyerlerin sorunlarını dinledi.





Daha sonra tekerlekli sandalyelerin dağıtımında konuşan Gencer, sandalye dağıtımlarının bir an önce tamamlanması için kaymakamlık olarak gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.





Gencer, yardımlarından dolayı Erdemoğlu'na ve Dernek Başkanı Öncel'e teşekkür etti.