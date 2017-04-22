Besni'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Besni Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasım ayında Besni ilçesine bağlı Sugözü köyünde 4 büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Mustafa K. ve İsmail P'nin yakalanması için Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çalışma başlattı.



Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Besni Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.