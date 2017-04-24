Besni'de Araması Olan Şahıs Yakalanarak Tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde araması olan şahıs yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu maddeden araması bulunan Z. Y., (40) isimli şahıs, Köseceli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN