Besni'de Açılan Polislik Kursuna Yoğun İlgi

Besni'de, ilçe belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan Polis Özel Harekat (PÖH) kursuna kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor.



Besni Belediyesi bünyesinde Polis Özel Harekat sınavına girecek olanlar için ücretsiz olarak açılan PÖH Kursunda kursiyerler polis olmak için çalışıyor.



Şu ana kadar 120 kursiyer, Polis Özel Harekat olabilmek için açılan kursta çalışmalarına devam ederken, parkur ağırlıklı yapılan çalışmalarda kursiyerler kondisyon, hız ve dayanıklılık testlerine tabi tutuluyor.



Kursiyer Oktay Korkmaz, son zamanlarda yaşanan terör olaylarının kendilerini yıldırmayacağını belirterek, "Son yaşanan olaylardan dolayı çok sayıda polisimizi kaybettik. Kimse yenildiğimizi düşünmesin." dedi.



15 Temmuz darbe girişiminde vatana ihanet içinde olanları gördüklerini ifade eden kursiyer Vakkas Atalay ise ihanetin karşısında durabilmek için arkadaşlarıyla birlikte polis olmak için çalıştıkları kaydetti.



15 Temmuz darbe girişiminde en büyük darbenin Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapıldığını anımsatan Atalay, "Bu ülkenin bütün neferlerinin vatanı ve milleti için bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.



Kurs Antrenörü Refik Çeçen de amaçlarının devlete ve millete faydalı kursiyerler yetiştirmek olduğunu kaydetti.