Besni'de 4. Etap TOKİ Konutları

Besni ilçesinde alt gelir grubu aileler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile yapılan 472 konutun nisan ayı itibariyle sahiplerine teslim edileceği bildirildi.



Kaya ardı mevkisinde yapımına başlanan 472 konuta ek olarak 24 derslikli ilköğretim okulu, ticaret merkezi, 300 kişilik cami ve caminin çevre düzenlemesi ile birlikte TOKİ konutlarının yüzde 85'i tamamlandı.



Daha önce yapılan açıklamalarda, konutların, 130 lira sabit fiyat taksit ve 270 ay vade ile satılacağı bildirildi.



Bin 894 yeşil kartlı ve 252 engelli olmak üzere toplamda 2 bin 146 başvurunun yapıldığı 4. Etap TOKİ konutları için müracaatların sona ermesinin ardından Besni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuru sahipleri için inceleme başlatıldı.



Başlatılan incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekilişleriyle hak sahipleri evlerine kavuşacak.





Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinden yapılan açıklamada, başvuru sahipleri için başlatılan incelemenin ardından yapılacak kura çekimi sonucunda konutların yüzde 10'unun engellilere tahsis edileceği bildirildi.



Engellilere kendi aralarında kura çekiminin yapılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"4. etap TOKİ konutları 2017 yılı Nisan ayında teslim edilecek olup şu an inşaatının yüzde 85'i bitmiş durumdadır. 472 konut için bin 894 yeşil kartlılar, 252 kişi de engelliler için müracaat etti. Bu 472 konutun yüzde 10'u engellilere tahsis edilecek. Engellilere kendi arasında kura çekilecek. Şu anda incelemeler devam ediyor. İncelemeler tamamlandıktan sonra karar alınıp Ankara Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Ankara'dan karar geldikten sonra da noter huzurunda çekiliş yapılacaktır."