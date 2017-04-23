Besni'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yıldönümü, Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler oluşturdu. Minik öğrencilerin yaptığı gösteriler töreni izleyenlerden tam not aldı.



Kaymakamlık Binası önünde bulunan Atatürk Anıt'ına çelenk sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Şehit Bekir Oruçtutan Okulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen törenle devam etti.



Törene, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Mustafa Yonarkul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar, Besni Belediye Başkan Vekili Şehmus Yiğit, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Programda Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Mustafa Yonarkul, Besni Belediye Başkan Vekili Şehmus Yiğit ve Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar öğrencilerin ve velilerin bayramını kutladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Şehit Bekir Oruçtutan Okul Müdürü Mükremin Özer, "Çocuk nasıl ki evimizin neşesi hayat ağacımızın meyvesiyse, milletimizin umudu, yarını ve geleceğidir. Bir milletin geleceğini görmek istiyorsanız o milletin çocuklarına bakınız. Eğer çocuklarda umut varsa milletin istikbalinde de umut var demektir.



Sizler orta Asya'dan gelerek Malazgirt'te Anadolu'nun kapısını açan sultan Alparslan'ın torunlarısınız. Sizler küçük bir beylikten cihan imparatorluğu kuran Osman gazinin torunlarısınız. Sizler çocuk yaşta tahta geçip cihanı titreten Fatih Sultan Mehmet'in torunlarısınız.



Dünyanın kanayan insanlık yarasına merhem siz olacaksınız. Ecdadınız gibi adalet ve merhamet üzere dünyaya huzuru siz getireceksiniz. Yeri geldiğinde koşup oynayacak, yeri geldiğinde Çanakkale ruhunu içinizde taşıyacaksınız. Bir yandan milli ve manevi değerlerinizi değişime çiğnetmeyecek bir yandan bilim ve teknolojide dünyayla yarışacaksınız bir yandan emeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam düsturuyla bağımsızlık ve özgürlük mücadelenizi asla bırakmayacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum" dedi.



Daha sonra konuşan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin ve aziz vatanımızın geleceği olan çocuklara armağan edilmiştir. Peki, niçin çocuklara armağan edilmiştir, çünkü bugünün gençleri, yetişkinleri dünün çocuklarıydı. Yarının gençleri, yetişkinleri de bugünün çocuklarıdır. Bu ülke bizlerin değildir.



Bizler bu vatanın ancak bekçileri ve emanetçileriyiz. Biz bu ülkeyi atalarımızdan miras olarak ve çocuklarımıza miras bırakmak üzere emanet olarak aldık. Bu ülkenin gerçek sahipleri ancak yarınımız olan çocuklardır. Bu nedenle bizlerde korumakla mükellef olan emanetlerimize gözümüz gibi bakmalı ve yarının yetişkinleri olan çocuklarımıza da bu bilinci şimdiden aşılayarak emanetleri yarına taşımalıyız. Çocuklarımızı, tarihi bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler yapıldı ve yarışmalar düzenlendi. - ADIYAMAN