Besni'de 18 Bin 198 Öğrenci Karne Aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ana okullarda 394, ilkokullarda 6 bin 509, ortaokullarda 6 bin 271, liselerde ise 5 bin 24 öğrenci olmak üzere toplamda 18 bin 198 öğrenci karnelerini aldı.



Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer ve Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Eğitim Vakfı ve Besni Kız İmam Hatip Anadolu Lisesinde karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin sevinçlerine ortak oldular.



Karne dağıtım töreninde konuşan Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, "Bizlerin asla unutamadığı anlardan birisi de aldığımız karne günleridir. Besni'de öğrencilerimizin bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmak onların sevinçlerini, mutluluklarını gözlerinde görüyor olmak bizlere de ayrı bir heyecan ve zevk katmış, çalışma şevkimizi daha da artırmıştır. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri çok sevdiğimi, okullarınızı ve sınıflarınızı ziyaret ettiğimde her vesile ile ifade etmeye çalışıyorum. Müsait zamanlarda okullarımızı ziyaret ederek tüm eğitimin paydaşları ile sohbet etmeye ve onların dertlerini sıkıntılarını dinlemeye devam ediyorum.



19 Eylül 2016 günü okulların açıldığı günden itibaren 123 gündür yoğun ve tempolu bir şekilde derslerinize çalışarak yoğun bir süreci tamamladınız. Sömestr tatili süresince önce sağlığınızı korumanızı, dinlenmenizi, ailelerinizle birlikte zaman geçirmenizi ve özellikle kitap okuyarak vaktinizi olumlu bir şekilde değerlendirmenizi, yeni döneme daha zinde ve hazırlıklı olarak başlamanızı temenni ediyorum" dedi. - ADIYAMAN