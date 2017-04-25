Beslenmeye İnen Anne Ayı ve Yavruları Böyle Görüntülendi

Beslenmeye inen anne ayı ve yavruları böyle görüntülendi

Tunceli'nin Salördek köyü yakınlarına kadar inen anne ayı ve 3 yavrusunun beslenmesi objektiflere yansıdı



TUNCELİ - Tunceli'de yüksek kesimlerde yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan anne ve yavru ayılar daha aşağılara inerek beslenmeleri objektiflere yansıdı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek Köyü'nün yüksek kesimlerinde yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşadığı tahmin edilen anne ayı ile 3 yavrusu köyün hemen yakınındaki yeşil alana kadar indi. Yeşillikten beslenen anne ve yavru ayılar İHA kamerası tarafından da görüntülendi. Öte yandan biraz daha yüksek kesimlerde yalnız beslenen bir ayı da objektiflere yansıdı. Köy sakinleri, ayıların zaman zaman yerleşim yerlerine kadar yaklaştığını söyledi.

Ayılarının beslendiğine şahit olan köy sakinlerinden Hüseyin Arslan, "Dağlarımız yeşermeye başladı. Bununla birlikte yaban hayvanlarını görmek mümkün. Şu anda anne ve yavru ayıları görüyoruz. Ayılar karşımızda otluyor" dedi.

Köylerinin yaban hayatı açısından zengin olduğunu belirten Arslan, "Burada çok yaban hayvanı var. Dağ keçisi, domuz, kurt, vaşak ve keklik var. Köyümüz av bölgesi ilan edilmiş. İnşallah kimse burada avlanmaz ve insanlar bu hayvanlara sahip çıkar"diyerek düşüncelerini de aktardı.