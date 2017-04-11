Beslenmeden teknolojik dokunuşlara…

Düzenli, tempolu yürüyün

Cilt sağlığı sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanında spor büyük önem taşıyor. Özellikle açık havada yapılan en az 40 dakika süren yürüyüşler hem beden hem de ruh sağlığımız için çok faydalı. Bu yürüyüşler kan dolaşımını hızlandırıp, cildin daha ışıltılı görünmesini sağlıyor. Beden ve ruh sağlığımız iyi olunca bunun yansımasını ciltte de görmemiz mümkün.

Sağlıklı ve doğal beslenin

Sebze ve meyve vitamin ve antioksidan kaynakları olduğundan aşırıya kaçmadan her gün tüketin. Özellikle cilt sağlığında ve cildin yenilenmesinde faydalı olan C, E, A ve B vitaminlerini doğal yollardan almaya özen gösterin. Dr. Belma Bayraktar, bu besinleri şöyle sıralıyor;

C vitamini : Kolajen yapımında önemli bir yere sahip. Bağ dokusunu ve damar yapısını güçlendiriyor, yara iyleşmesinde fayda sağlıyor. Cildi, yaşlanmaya yol açan serbest radikallere ve güneş hasarına karşı koruyor. Çilek, kuşkonmaz, domates, narenciye, avokado, soğan, ananas ve kuşburnu bol C vitamini içeriyor.

E vitamini : Güçlü bir antioksidan olan E vitamini cildi nemlendiriyor ve güneşin hasarına karşı koruyor. Yaşlanma karşıtı E vitamini, kırışıklıkları azaltırken, yaşlılık lekelerini önlemeye yardım ediyor. Yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde, fındık, ceviz gibi kabuklu yemişlerde, sıvı yağda ve hububatlarda bolca yer alıyor. Lekesiz ve genç bir cilt için günde 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ya da 50 gram fındık yemenizde fayda var.

A vitamini : Cilt ve saç sağlığı için çok önemli. Sivilcelere ve izlerine çok iyi geliyor,güneş lekelerini azaltıyor, cildi nemlendirip sıkı ve gergin bir cilt yaratıyor. Antiaging özelliği olan A vitamini; karaciğer, balkabağı, yeşil kabak, havuç, balık yağı, ıspanak, lahana, kırmızı biber ve tatlı patateste bolca bulunuyor. Lekesiz ve sağlıklı bir cilt için günde 8 adet kuru kayısı ya da bir havuç yemeği ihmal etmeyin.

B vitamini : Su kaybını engelleyerek cildi nemlendiriyor, antioksidan etkisiyle genç, parlak, sağlıklı bir cilt yaratıyor. Saç bakımında da faydalı olan B vitamini; hububatlarda, balık, süt, et, yumurta, yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler ve buğdayda bolca bulunuyor. Nemli bir cilt için günde 1 bardak süt içmek faydalı.

Günde 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin

Vücut ağırlığının yüzde 60'ı sudan oluşuyor, ancak yaş ilerledikçe bu oran azalarak cilt kuruyup kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Elastikiyet kaybı sonucu sarkmalar oluyor. Cildin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi için nemlenmeye, dolayısıyla suya ihtiyacı var. Günde mutlaka 2 lt su içmeye özen gösterin. Yeşil çay da içeriğindeki polifenoller sayesinde cildi serbest radikallerden koruyor. Cildinizin sağlıklı ve ışıltılı görünmesi için günde 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz.

Alkolden uzak durun, uykusuz kalmayın

Güzel ve sağlıklı bir cilt için alkol ve sigaradan kaçının, uyku saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin, stresinizi kontrol altına almayı öğrenerek stresi siz yönetin, spor yapın, aşırı kahve ve gazlı içecekler tüketmeyin.

