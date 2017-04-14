Beslan Katliamı Kurbanlarının Aileleri Aıhm Kararından Memnun





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya'da 2004'te gerçekleşen ve 330 kişinin ölümüne neden olan Beslan okul saldırısıyla ilgili araştırmasını tamamlayıp kararını verdi. Mahkeme, baskındaki rehineleri koruyamadığı ve başarısız bir operasyon gerçekleştirildiği için Moskova yönetimini suçlu buldu. Bu karar çoğu kurban ailesini memnun etti:



"En azından manen biraz tatmin olduk. Bu karardan memnunuz. Ancak bu yıllar boyunca sağlığımızı kaybettik. Bu çok üzücü çünkü çok kişi kaybettik. Ailemizden 12 kişiyi kaybettik."



Kimi kurban aileleri ise ne bu kararın ne de verilen tazminat cezasının acılarını hafifletmeyeceği için mutlu olamayacakları görüşünde:



"Kamu çalışanlarının Beslan olayıyla ilgili cezai bir sorumluğu yok, yasal veya mali olarak da sorumlulukları yok. Neden bu karardan mutlu olmalılar ki?"



Kurbanların aileleri ve saldırıdan kurtulanlar, rehineler halen okulun içerisindeyken güvenlik güçlerinin tanklar, lav silahları ve el bombaları kullandığını bunun da ölü sayısını arttırdığını ancak yetkililerin olayın üstünü kapattığını iddia ediyordu. Bu kararla mahkeme ailelerin bu iddialarının bir çoğunu desteklemiş oldu.



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Tags: katliamı Rusya Saldırı Kurban Beslan kararından Rehin alma Adalet AIHM memnun kurbanlarının Terörizm aileleri Gepost: 14 april 2017