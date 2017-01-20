Beşiri Kaymakamı Maslak'tan Esnaf Ziyareti

Beşiri Kaymakamı Mustafa Maslak, esnafı ziyaret etti.



Esnafları ziyaret ederek sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Maslak, ilçenin gelişmesi ve huzuru için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.



Bu konuda esnaf ve ilçe halkının kendilerine destek vermesi gerektiğinin belirten Maslak, "Halkımızın gereken desteği vereceğine de hiç kuşkumuz yoktur. Şimdiye kadar vatandaşlarımız bu konuda gerekli duyarlılığı ve hassasiyet gösterdi. Bu vesile ile halkımıza da teşekkür ederim." dedi.



İlçe esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Esnaf Cengiz Akın her şeyin başının huzur olduğunu vurgulayarak, "Huzurun olmadığı yerde ne sağlıklı bir yaşam olur, ne gelişmişlik, ne de ticaret. İnşallah en kısa zamanda coğrafiyamızda ve İslam coğrafyasında huzur ve barış hakim olur." dedi.