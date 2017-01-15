Beşir Derneğinden Kömür Yardımı

Beşir Derneği Düzce Şubesince 5 ilde ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtıldı.



Beşir Derneği Düzce Şubesi Başkanı Mustafa Bilim, yaptığı açıklamada, hayırsever işadamları ve vatandaşların katkılarıyla alınan kömürlerin, dernek üyelerince Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Sakarya'daki ihtiyaç sahibi 68 aileye dağıtıldığını belirtti.



Ailelere toplamda 17 ton kömür dağıtıldığını, insanların karlı ve soğuk havalarda sıkıntı yaşamamaları için bu çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Bilim, "Özellikle bölgemizde misafir olarak bulunan muhacir kardeşlerimize gerekli yardımların ulaştırılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.