Beşir Derneğinden Halep'e Yardım

Karabük'ten Halep'e 1 tır dolusu daha insani yardım malzemesi gönderildi.



Karabük Beşir Derneği tarafından bir süre önce başlatılan Halep'e yardım kampanyası kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle toplanan insani yardımların bulunduğu bir tır dualarla Suriye'ye uğurlandı.



Karabük Kent Meydanında düzenlenen etkinlik kampanyasında yardım tırı Halep'e gönderildi.



Beşir Derneği Karabük temsilcisi Mehmet Demirel, Suriye'de insanlık suçu işlendiğini ifade ederek, "Son 6 yıldır insanı insanlığından utandıran zulümlere sahne olan Suriye'de vahşet durmak bilmiyor. Sivil halkın hedef alındığı saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Bizler de bu kampanyalarla elimizden geldiğince mağdur olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genellikle gıda ve giyim üzerine yardım yaptık.Karabük halkı gerekli ilgiyi göstererek kampanyaya destek verdi."diye konuştu.



Demirel, ayrıca, Karabük'te en son 700 Afganlı mültecinin geldiğini bunun yanında kentte bulunan Iraklı mültecilere gerekli yardımların da yapıldığını kaydetti.



İnsani yardım malzemelerini taşıyan tır, dualar eşliğinde yola çıktı. - KARABÜK