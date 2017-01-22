Beşir Derneği'nden "Halep İçin Uzat Elini" Kampanyası

Beşir Derneği'nin yurt genelinde başlattığı "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar yola çıktı.



Beşir Derneği'nin başlattığı Suriye Yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar ulaştırılmak üzere Zonguldak'tan yola çıktı. Türkiye'de 12 noktada oluşturdukları toplama ve transfer depoları ile yardımların sevkiyatlarını yaptıklarını belirten Volkan Ülker, "Beşir Derneği olarak yurt genelinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul valiliğinin 18.11.2016 tarih 87102 sayılı Suriye Yardımları kampanyamız kapsamında yürüttüğümüz insani yardım çalışmalarımız son günlerde Halep'te yaşanan insanlık dramı nedeniyle mağdur olan Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her şekilde göstermek için "Halep İçin Uzat Elini" kampanyasını başlattık. 81 vilayetimiz ve birçok ilçemizde organize ettiğimiz yardım toplama çalışmalarımız 254 temsilciliğimiz ve Semerkand Vakfı, TÜMSİAD, Genç-Kon, UKBA gibi ulusal ve yerel ortaklarımız ile etkin bir yardım kampanyası yürütmekteyiz" dedi.



Bölgedeki destek hizmetlerini de aktaran Ülker, "Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile toplanan yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatları yapmaktayız. Yine Sınırda Akçakale, Kilis, Reyhanlı, Yayla dağında bulunan koordinasyon merkezlerimizin kapasitesini artırmak suretiyle bu acil durumun etkin yönetilmesi sağlanmaktadır. Ekiplerimiz ve ortak çalıştığımız Suriyeli sivil toplum örgütleri ile Suriye içerisinde bu yardım malzemelerinin dağıtımı bizzat bizim tarafımızdan kontrollü olarak yapılmakta ve nihai kullanıcı Suriyeli mazlum sivil halk ve diğer ihtiyaç sahipleri olmaktadır. Türkiye'nin öncülüğünde varılan anlaşma sonrası önümüzdeki günlerde açılmasını umduğumuz koridordan 100 binden fazla Halep halkının sınırlarımıza gelmesi bekleniyor. Kilis'te bulunan aşevi ve fırınımızın üretim kapasitesini arttırabilmemiz ve gelen muhacir kardeşlerimize Reyhanlı ve diğer noktalarda da etkin ve yaygın hizmet verebilmemiz için acil desteğe ihtiyacımız vardır. Var olan 100 bin kapasiteli fırına ilave olarak sahada daha yaygın ve etkin yardım için 2 tane mobil fırın temin edilerek çalışmalara dahil edilecektir. Yine mevcut 10 bin kişilik aşevimize ek olarak 2 tane mobil aşevi temin edilerek kardeşlerimize günlük sıcak yemek ikram etmenin gayretinde olacağız. Azez kırsalında kurduğumuz çadır kentler gibi yeni kamp alanları oluşturularak Halep halkının konaklaması sağlanacaktır. Tüm bu çalışmaları 5 yıldır bağışçılarımızın desteği ile yürütmekteyiz. Bundan sonrada aziz milletimizin başlattığı bu yardım seferberliği ile tüm bu yardım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlamaktayız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK