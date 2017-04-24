"Besinlerle Beyin Gücünü Artır"

Yeni ve ölümcül bir hastalık hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geliyor. Bilim insanları 8 yıl içerisinde beyin hastalıklarının kanser ve kalp hastalıklarının birleşiminden bile çok daha fazla insanı öldüreceğini iddia ediyorlar. Değişen besinler, GDO'ların etkileri, organik olmayan gıdalar her şeyden çok daha fazla beynimizi etkiliyor.

Beyniniz bütün vücut fonksiyonlarınızı, ruh hallerinizi, hatıralarınızı ve entelektüel süreçlerinizi kontrol eder. Beyninizin sağlıklı olması ya da fonksiyonlarını iyi bir biçimde yerine getirip getirememesi dünyanızı ve kendi bedeninizdeki tecrübeyi büyük ölçüde belirler. Fakat biz bu etkileyici organa nadiren özen gösteririz. Beyniniz gücünü kaybetmedikçe ya da siz bir sinir rahatsızlığı geçirmediğiniz müddetçe, muhtemelen vücudunuzun bu güçlü orkestrasını ve büyük ölçüde de hayatınızı göz ardı etmeye devam edeceksiniz. Şimdi değişim zamanı!

Uygulayıcılar 4 haftalık planın hayat değiştirici olduğunu defalarca deneyimlediler. Kitabın içerisinde beyin sağlığınızı kontrol edebilmeniz için "Beyin Sağlığı Testi"ni de bulacaksınız.