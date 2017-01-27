Beşinci Yerli Tramvay Raya İndi

Samsun Büyükşehir Belediyesi hafif raylı sistem hattının Gar-Tekkeköy arası ikinci etap yapımı kapsamında SAMULAŞ tarafından satın alınan 8 adet yerli tramvayın beşincisi Samsun'a geldi.



Bursa'da bir firma tarafından üretim ve testleri tamamlanarak 25 Ocak'ta Bursa'dan yola çıkan beşinci yerli tramvay dün akşam saatlerinde karayolu ile Samsun'a ulaştı. Üniversite-Tekkeköy arasında yaklaşık 30 kilometrelik hatta yolcu taşımacılığı hizmeti veren hafif raylı sistem hattının yeni üyesi Panorama modeli tramvay, gece gerçekleşen çalışıma ile Raylı Sistem Gar İstasyonu'nda raya indirilerek hafif raylı sistem hattına dahil edildi.



Beşinci Panorama, Gar İstasyonu bölgesinden 01.00-04.00 saatleri arasında gerçekleşen raya indirme operasyonu sonrasında saat 04.00 sıralarında Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Bakım ve İşletme binasına hareket etti. Gece yapılan çalışmada SAMULAŞ idari ve teknik ekibi ile firmanın teknik kadrosu yer aldı.



5526 kodlu Panorama model hafif raylı sistem aracının Üniversite-Tekkeköy hafif raylı sistem hattında işletme testleri yapılacak. İşletme ve performans testlerinin ardından beşinci yerli tramvay Samsun halkına hizmet vermeye başlayacak. - SAMSUN