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Beşinci Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Beşinci Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde apartmanın 5. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Beşinci Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde apartmanın 5. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Zeynep D, Yeni Mahalle 3079. Sokak'taki bir apartmanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düştü.

Durumu fark eden babaannesi tarafından çağrılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Zeynep bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


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