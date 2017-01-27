Beşinci Kat Balkondan Düşüp, Öldü (2)

ELİNDE SAÇ TELLERİ BULUNDU



Aydın'da, beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 73 yaşındaki Şevket Öztürk'ün hastane morgunda yapılan ön otopsisinde avucunda saç tellerine rastlandı.



Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düşme öncesinde bir boğuşma olabileceği şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma genişletildi.



Polis, birlikte yaşadığı oğlu ve kızı işte olduğu öğrenilen Şevket Öztürk'ün elindeki saç tellerinin kime ait olduğunun araştırılıyor.