Beşiktaşlılar Lyon'un Kaldığı Otel Önünde Ninni Söylediler

Beşiktaşlı taraftarlar, Lyon'un kaldığı otele deniz yoluyla gelerek, havai fişekler patlatıp, marşlar söyledi ve Fransızları uyutmadı.



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta taraftarlar, rakip takıma sürpriz bir gece yaşattı. Lyon'un konakladığı Çırağan Sarayı'na kara yolu ile ulaşamayan siyah-beyazlılar, deniz yoluyla ulaşarak, Fransız kafilesini uyutmadı.



Havai fişekler ve meşalelerle birlikte marşlar söyleyen taraftarlar, 'Burası İstanbul, buradan çıkış yok' sloganları atarak, Lyon'u rahatsız etmeye çalıştı.



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