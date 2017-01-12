Beşiktaşlı Yönetici Güner, Mehmet Ekici'nin Babasıyla Anlaştı

'Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye mi yoksa Beşiktaş'a mı gidecek?' sorusu büyük ölçüde cevabını buldu.

Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mehmet Ekici'nin babası ve menajeri Hacı Ekici ile bir araya gelip son kez pazarlık yaptı. Görüşmeler sonucunda Güner ve baba Ekici prensipte anlaşma sağlayıp el sıkıştı.

SEZON SONUNDA BEŞİKTAŞ'A GİDECEK

Hürriyet'in haberine göre; yapılan anlaşmaya göre Mehmet Ekici sezon sonuna kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edecek, sezonun bitmesinin ardından Beşiktaş'a katılacak.

Bu ilginç anlaşmanın sebebi ise teknik direktör Şenol Güneş'in, "Kadromda Mehmet Ekici'nin pozisyonunda oynayan futbolcu var. Devre arasında gelmese de olur" sözleri büyük rol oynadı.

BABASI FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK AMA CİDDİ BİR DURUM YOKTU

Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici ise, "Biz daha önce Fenerbahçe ile görüştük. Fakat ciddi bir durum yoktu. Mehmet sezon sonunda Beşiktaş'a gidecek" dedi.