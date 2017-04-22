Beşiktaşlı Yönetici, Final Umuduyla Kura İçin Uçak Bileti Bile Almıştı

Lyon'a penaltılarla elenip yarı final şansını kaçıran Beşiktaş'ta maç sonrası başkan Fikret Orman ve yöneticiler adeta kahroldular.

Karşılaşma sonrası Hakan Kalkavan, Umut Güner, Şafak Yazıcığlu, Ahmet Ürkmezgil ve Hakan Özköse gibi isimlerle dertleşen başkan Orman'ın şunları söylediği öğrenildi:

"Beni en çok üzen buraya kadar getir, penaltılarla elen. Maç içinde yenilseydik bu kadar üzülmezdim."

TORUNOĞULLARI UÇAK BİLETİNİ BİLE ALMIŞTI

Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa Ligi'ndeki kura çekimlerine katılan dış ilişkiler sorumlusu Erdal Torunoğulları yarı finalden o kadar emindi ki İsviçre'nin Nyon kentinde dün düzenlenen kura çekimine katılmak için uçak biletini bile önceden almıştı.

Ancak turun kaybedilmesi sonrası Torunoğulları da hem tüm rezervasyonlarını iptal etti hem de locasında hüngür hüngür ağladı.

