Beşiktaşlı Yönetici Deniz Atalay'dan Quaresma'nın Tepkisine Yanıt

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetici Deniz Atalay maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"ZOR MAÇTI"



"İkinci yarı için iyi bir başlangıç yaptık. Zemin şu anda bulunduğumuz yerde ayakta zor duruyoruz. Altımız buz. Her takım için zor burada oynamak. Taraftarlarımızı ve iki takımı da kutluyorum. Centilmen bir mücadele olur."



QUARESMA'NIN TEPKİSİNE YANIT



"Maç sonrasında bu tip olaylar oluyor. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Maçın stresi olabilir."



"TRANSFER AÇIKLAMASI



"Şu anda oynayan takımın performansı gördük. Çok ihtiyacımızın olmadığ ortada ama önümüzde 14 gün var. Tabi herşey olabilir, bakacağız."